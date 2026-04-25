Командир группы «Аид» спецназа «Ахмат» в беседе с ТАСС рассказал об обнаружении братского захоронения мирных жителей в Судже Курской области. По его словам, в нём покоятся 524 человека, погибших в период оккупации со стороны украинских формирований.

«В Русском Поречном была устроена противником резня мирного населения, все подвалы были забиты телами. Аналогично было и в Судже, самое большое захоронение — братская могила, которую обнаружили относительно недавно, в 524 тела», — рассказал собеседник агентства.

Российские военнослужащие, добавил он, столкнулись с нечеловеческой ненавистью. Тела убитых мирных жителей находили на протяжении всей курской операции, но истинные масштабы трагедии открылись после освобождения Суджи.

Ранее жительница Суджи Галина Скобеева, которую удалось освободить из украинского плена, поделилась подробностями того, как она пережила оккупацию. По её словам, самой большой трудностью для местного населения был полный дефицит какой-либо информации о том, что происходит вокруг.