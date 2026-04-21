«Самое тяжёлое — ждать»: Боец «Ахмата» рассказал об операции «Поток»
Самым тяжёлым этапом операции «Поток» для бойцов стало ожидание команды на выход из газовой трубы. Об этом рассказал ТАСС старший стрелок группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Тридцадка. По его словам, сроки выхода неоднократно переносились, что усиливало напряжение.
«Больше всего напрягало ждать команду на выход [из трубы]. Сначала говорили про 6 марта, потом — 7-е, затем — 8-е. Переносили из-за того, что союзники шли медленнее, не успевали дойти до нас. Это ожидание и было самым трудным», — отметил он.
Тридцадка добавил, что весь путь вместе с ожиданием занял около шести дней. Он также подчеркнул, что сама операция была необычной для бойцов.
«Нам же привычно лесополку, здание штурмовать. А тут 16 км под землёй пройти», — сказал он.
Напомним, что 13 марта 2025 года стало известно об освобождении ряда населённых пунктов в Курской области, включая город Суджу, а также Подол и Меловой. Операции «Поток» проводились силами группировки «Север» в ходе наступательных действий. После взятия города под контроль ВС РФ украинская сторона потеряла важный узел снабжения и укреплённый район. В рейдах по тылам противника участвовали военные и добровольцы, которые скрытными маршрутами выходили на позиции для нанесения ударов. В действиях были задействованы разведывательно-штурмовые и десантные подразделения.
