Ни один не отказался: Алаудинов раскрыл правду о мужестве бойцов операции «Поток»
Алаудинов: Никто из участников операции «Поток» не отказался от задания
Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что все участники операции «Поток» были готовы к выполнению задачи, несмотря на высокий уровень риска. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС «Вести».
Бойцы заранее понимали возможные последствия участия в операции. По его словам, перед началом им была доведена информация о характере задания и связанных с ним опасностях. Алаудинов подчеркнул, что ни один из военнослужащих не отказался от выполнения поставленной задачи. Он связал это с высоким уровнем психологической готовности и мотивации участников.
Напомним, что 13 марта 2025 года стало известно об освобождении ряда населённых пунктов в Курской области, включая город Суджу, а также Подол и Меловой. Операции «Поток» проводились подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий. После перехода города под контроль российских войск украинская сторона лишилась важного узла снабжения и укрепрайона. Также сообщалось об участии в операциях по проникновению в тыл противника военнослужащих и добровольцев, которые использовали скрытные маршруты для выхода на позиции и последующего нанесения ударов. В этих действиях участвовали представители нескольких подразделений, включая разведывательно-штурмовые и десантные части.
