Ни один не отказался: Алаудинов раскрыл правду о мужестве бойцов операции «Поток»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что все участники операции «Поток» были готовы к выполнению задачи, несмотря на высокий уровень риска. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС «Вести».

Бойцы заранее понимали возможные последствия участия в операции. По его словам, перед началом им была доведена информация о характере задания и связанных с ним опасностях. Алаудинов подчеркнул, что ни один из военнослужащих не отказался от выполнения поставленной задачи. Он связал это с высоким уровнем психологической готовности и мотивации участников.