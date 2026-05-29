IIHF поэтапно рассмотрит допуск российских команд к международным турнирам

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приступила к повторному анализу вопроса о возможном участии российских команд в будущих международных соревнованиях. Решения планируется принимать отдельно по каждому турниру. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что текущее решение уже устарело, и его нужно пересмотреть. При этом важно заново оценить чисто спортивные моменты, организационные детали и вопросы безопасности на турнирах. Дисциплинарный орган федерации постановил, что теперь этим вопросом вплотную займётся совет организации.

После завершения анализа данных федерация примет решения о допуске команд к международным турнирам в индивидуальном порядке, исходя из конкретных условий каждого соревнования.

Ранее сообщалось, что российские хоккейные сборные получили возможность пересмотра решения об отстранении от международных турниров. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал ранее принятое решение совета IIHF о недопуске команд к соревнованиям сезона-2026/27.

Напомним, сборные России и Белоруссии были отстранены от международных соревнований в 2022 году.