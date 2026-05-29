29 мая, 09:14

«Нам придётся бороться за своих людей»: В Киеве заявили, что Запад не хочет возвращать украинцев домой

Сибига: За рубежом находятся 8 млн украинцев, не все хотят их возвращать

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Примерно 8 млн граждан Украины сейчас проживают за рубежом. Часть иностранных государств не заинтересована в том, чтобы они возвращались обратно. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Нам придется бороться за своих людей. Мы видим, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев, учитывая их вклад в развитие экономик и уровень квалификации», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

При этом дипломат признаёт: для того чтобы люди вернулись, необходимо создать подходящие условия. В первую очередь речь идёт о безопасности.

Разруха, хаос и мобилизация: Украинцы просят избавить их от режима Зеленского

Ранее Life.ru писал, что Польша депортировала 210 иностранцев, причём более 80 из них — граждане Украины. Среди высланных есть лица с судимостями за мошенничество, кражи, пьяное вождение и отсутствие документов, а также обвиняемые в содействии незаконному пересечению границы.

Дарья Денисова
