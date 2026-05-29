«Нам придётся бороться за своих людей»: В Киеве заявили, что Запад не хочет возвращать украинцев домой

Примерно 8 млн граждан Украины сейчас проживают за рубежом. Часть иностранных государств не заинтересована в том, чтобы они возвращались обратно. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Нам придется бороться за своих людей. Мы видим, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев, учитывая их вклад в развитие экономик и уровень квалификации», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

При этом дипломат признаёт: для того чтобы люди вернулись, необходимо создать подходящие условия. В первую очередь речь идёт о безопасности.

Ранее Life.ru писал, что Польша депортировала 210 иностранцев, причём более 80 из них — граждане Украины. Среди высланных есть лица с судимостями за мошенничество, кражи, пьяное вождение и отсутствие документов, а также обвиняемые в содействии незаконному пересечению границы.