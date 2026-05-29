29 мая, 09:00

Бизнесмен Стерлигов обвинил «колдунов-учёных» в разрушении института семьи

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Индустриализация, задуманная дьяволом и его «колдунами-учёными», уничтожила традиционную семью. Об этом предприниматель Герман Стерлигов заявил в интервью «Абзацу».

По его словам, феминизм возник именно как атрибут этого процесса в XX веке, чтобы женщины могли трудиться на заводах. А детские сады и школы, по его версии, создавались, чтобы оторвать родителей от воспитания детей и занять их на фабриках и в конторах.

«Средство разрушения семьи – отрицание библейского закона. Феминизм, равноправие с мужчинами – необходимый атрибут индустриализации XX века. Это всё [было придумано] для индустриализации, чтоб женщины тоже были работниками на предприятиях», — указал бизнесмен.

Всё это происки дьявола и его приспешников, которые разрушили семью ради индустриализации всего мира. Теперь же семьи остались только у христиан, отметил Стерлигов.

При этом Стерлигов считает, что для истинного православного феминизм не опасен: если человек принимает христианство, он автоматически отвергает все безбожные идеологии. Тот же, кто не станет христианином, не спасётся частичными переменами в жизни — его ждёт незамедлительное попадание в ад после смерти.

Мизулина разнесла Стерлигова, который обозвал выпускниц путанами из-за макияжа

Ранее бизнесмен Герман Стерлигов обрушился с критикой на школьное образование, которое, как он считает, губит личность ребёнка. По его словам, все гуманитарные науки — это богохульство, а химия, физика и прочие дисциплины — колдовство и алхимия.

Владимир Озеров
