Средства на брустверы: Зачем Киев кинулся укреплять города и при чём здесь «распил» 90 млрд

За сообщениями о подготовке украинских городов к круговой обороне может стоять масштабная операция прикрытия коррупции в высшем руководстве ВСУ. Такое мнение в беседе с «Царьградом» высказал заместитель руководителя аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили.

Он обращает внимание, что военное руководство Украины нарочито подчёркивает: масштабные фортификационные работы ведутся не из-за угрозы нападения, например, на Одессу.

Эксперт пояснил, что поскольку Украина ведёт полноценный конфликт с Россией, мероприятия по охране и обороне крупных городов — нормальная практика. На это выделяются бюджетные средства, готовятся рубежи для будущих укрепрайонов и мест дислокации подразделений.

Однако сейчас всё это обсуждается и тиражируется в СМИ, чтобы создать видимость освоения ранее полученного гранта, считает собеседник. Не исключено, что скоро партнёры Киева проверят, на что Украина тратит их деньги.

«Получен новый транш. Вполне возможно, грядёт аудит, чтобы проверить, как были освоены ранее выделенные финансы, которые в прошлые годы выдавались на возведение тех или иных оборонительных укреплений, куда они ушли. То есть чисто экономический момент: необходимо выяснить, не произошёл ли распил западной помощи в размере 90 миллиардов евро», — заключил Джиникашвили.

Как уже сообщалось, киевский режим приступил к подготовке Одессы к тотальной обороне. На дальних подступах к южной столице вырыты противотанковые канавы, натянуты колючие заграждения, установлены бетонные пирамиды («зубы дракона») и оборудованы блиндажи — всё это растянулось на десятки километров.