У Китая отобрали титул мирового лидера по производству риса

Индия впервые обошла Китай и стала крупнейшим в мире производителем риса, собрав рекордные 154,02 миллиона тонн за сельскохозяйственный год. О прорыве на первое место сообщила газета The Economic Times со ссылкой на министра сельского хозяйства страны Шивраджа Сингх Чухана.

Для сравнения, Китай за тот же период вырастил 145,28 миллиона тонн. Ещё десять лет назад ситуация была противоположной: Индия собирала около 104,4 миллиона тонн, тогда как КНР — почти 148,5. Сократить разрыв удалось за счёт стабильного роста индийского производства при одновременном замедлении китайского.

Сейчас на долю Индии приходится порядка 28% всего мирового риса. Страна активно наращивает и экспорт: только сорта басмати продано на внешние рынки 6 миллионов тонн на сумму 5,9 миллиарда долларов. Ещё свыше 14,13 миллиона тонн других сортов принесли 6,5 миллиарда.

Ранее сообщалось, что мировые цены на рис продолжают ползти вверх и достигли максимальной отметки за последние полтора года. Стоимость тайского белого риса, являющегося одним из ключевых бенчмарков, поднялась до 446 долларов за тонну. Главная причина — тревожные прогнозы. Американский Минсельхоз предупреждает, что в наступающем сельхозгоду глобальное производство риса может сократиться впервые за 11 лет.