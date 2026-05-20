Мировые цены на рис выросли до максимума за полтора года

Мировые цены на рис поднялись до максимума за полтора года. По данным Bloomberg, тайский белый рис, который считается одним из рыночных ориентиров, подорожал до $446 за тонну.

Такого уровня цены не достигали с февраля 2025 года. Рост продолжается уже третью неделю подряд.

Главная причина — ухудшение прогнозов по урожаю. Минсельхоз США ожидает, что в 2026–2027 сельхозгоду мировое производство риса сократится впервые за 11 лет.

На ситуацию давят и расходы фермеров. Удобрения и топливо дорожают, из-за чего часть производителей в Юго-Восточной Азии может сократить посадки или вовсе отказаться от них в новом сезоне.

Отдельный риск связан с Индией — крупнейшим экспортёром риса в мире. Там ждут муссонные дожди слабее среднего, а это может снизить урожайность.

Для Азии подорожание риса особенно чувствительно: этот продукт остаётся основой рациона для миллиардов людей. Если цены продолжат расти, это может усилить продовольственную инфляцию в ряде стран.

При этом рынок пока далёк от пиков 2024 года, когда цены переживали резкий скачок. Но новый рост показывает, что рис снова становится одним из самых уязвимых продуктов на мировом продовольственном рынке.