Цены упали на треть: Названы 4 продукта, которые подешевели больше всего за год в России

В России наибольшее снижение в цене демонстрирует простой картофель, его стоимость в апреле оказалась в три раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Руспродсоюза».

«Картофель стал самым подешевевшим за год продуктом в России. Цены на него в третью неделю апреля 2026 года снизились на 32,4% по сравнению с прошлым годом», — говорится в тексте ведомства.

Следом за картофелем порадовали низкой ценой капуста (цена упала на 29,3%), свёкла (на 20,1%) и репчатый лук (на 17,9%).