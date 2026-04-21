Цены упали на треть: Названы 4 продукта, которые подешевели больше всего за год в России
«Руспродсоюз»: Картофель подешевел больше всего за год в России
В России наибольшее снижение в цене демонстрирует простой картофель, его стоимость в апреле оказалась в три раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Руспродсоюза».
«Картофель стал самым подешевевшим за год продуктом в России. Цены на него в третью неделю апреля 2026 года снизились на 32,4% по сравнению с прошлым годом», — говорится в тексте ведомства.
Следом за картофелем порадовали низкой ценой капуста (цена упала на 29,3%), свёкла (на 20,1%) и репчатый лук (на 17,9%).
Ранее сообщалось, что в России заметно снизилась стоимость красной икры. В первом квартале 2026 года средняя цена опустилась примерно до 9,4 тыс. рублей за килограмм. Снижение составило около 15% по сравнению с прошлым годом. Экономисты также фиксируют подвижки в стоимости в сторону снижения у курятины, говядины и баранины.
