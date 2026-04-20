Красная икра сдала позиции: Экономист раскрыл, какие продукты подешевеют вслед за ней

В России фиксируется падение цены на красную икру из-за скопившихся и нераспроданных остатков. Однако не только этот деликатес стал более доступным покупателям, есть и другие категории продуктов, которые начали дешеветь. Об этом рассказал Life.ru доктор экономических наук Леонид Холод, комментируя ценообразование в стране.

«С начала года красная икра в рознице подешевела на 15%. Связано это с тем, что ранее она была очень дорогой. Объёмы реализации стагнировали, а объёмы промысла могут колебаться в зависимости от прихода или неприхода рыбы. В прошлом году урожай был неплохой, икры произвели довольно много — в отличие от позапрошлого года. Вот она и дешевеет, потому что не все распродали запасы», — пояснил аналитик.

Он допустил, что снижение цен может коснуться и других товаров. Например, курятина, её стоимость зафиксировалась на одной отметке. Проблема в платёжеспособном спросе и в конкуренции курятины со свининой. По словам эксперта, на днях можно было купить курицу за 168 рублей, а до этого она стоила 175 рублей, ещё раньше — 220. В ближайшее время мясо курицы подешевеет ещё сильнее, процентов на 15, не исключил он.

Вторым претендентом на снижение цены стала баранина. В России её производят в небольших количествах. Раньше многое из того, что производилось, поставлялось за рубеж, а именно в Иран, напомнил Холод. Сейчас поставки туда прекратились по понятным причинам, и баранина появилась в избытке на внутреннем рынке. По словам эксперта, её можно купить по цене меньше 1000 рублей, хотя раньше она стоила сильно дороже. И эта тенденция продолжится.

На третьей позиции — говядина. Это не только товар в виде мяса для розницы, но и сырьё, технологически необходимое для переработки. У нас в стране говядина недопроизводится, отметил аналитик. Переработчики предъявляют спрос на импортное мясо (в основном блоковое) и на российское. Импортное блоковое мясо, к сожалению, не дешевеет из-за логистических, валютных и санкционных рисков — цена на него удерживается. И этот сегмент (переработка) тянет за собой остальное. Поэтому дешеветь говядина вряд ли будет, но хотя бы бурно расти не станет.

«А что значит «бурно не будет расти» с учётом инфляции? Это означает, что в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) она может даже дешеветь», — пояснил собеседник Life.ru.

Икра подешевела на 14–15% в абсолютном выражении. Добавьте сюда инфляцию — получится снижение больше чем на 20%, заметил Холод. С курицей аналогично: она дешевеет в абсолютных цифрах, а с учётом инфляции — тем более, всё из-за ограничений в спросе, подытожил он.

Как сообщалось, в России заметно снизилась стоимость красной икры. В первом квартале 2026 года средняя цена опустилась примерно до 9,4 тыс. рублей за килограмм. Снижение составило около 15% по сравнению с прошлым годом. Ретейлеры подтверждают эту тенденцию: в крупных сетях цены снизились на 15–20% относительно начала 2025 года. Минимальная стоимость небольших банок также уменьшилась — примерно до 435–550 рублей в зависимости от объёма.