От «Мечтателей» до «Ленинградочки»: Гид по главным театральным событиям начала лета в Москве

Театры Москвы открывают летний сезон серией премьер, музыкальных постановок и концертов, рассчитанных на разную аудиторию — от семейных шоу до масштабных драматических спектаклей. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службах театров.

Шоу-мюзикл «Мечтатели». Фото © Пресс-служба шоу

Сезон стартует 31 мая шоу-мюзиклом «Мечтатели» в Театре Русской песни. Постановка возвращается к зрителям накануне Дня защиты детей и объединяет театр, кино и современные технологии. Проект считается одним из крупных оригинальных российских мюзиклов, созданных с нуля. С 2019 года его посмотрели более 600 тысяч зрителей, а новый показ откроет пятый сезон.

Сюжет переносит героев в пространство несбывшихся желаний, где им приходится противостоять попыткам подчинить мечты строгой логике. В ролях задействованы Антон Дёров, Ксения Рассомахина, Денис Дэмкив и другие.

Спектакль «Ленинградочка». Фото © Пресс-служба спектакля

Следом, с 13 по 16 июня, Театр «Русская песня» представит премьеру спектакля «Ленинградочка» — первого в стране музыкального фэшн-спектакля, объединяющего драму, мюзикл и элементы модного шоу. Действие разворачивается в Ленинграде весной 1941 года вокруг парикмахерской «Ленинградочка» на Невском проспекте, где история героини переплетается с событиями предвоенного времени.

Отдельной линией постановки становится образ городского трамвая, символизирующего жизнь, продолжающуюся даже в условиях блокады.

Большой сольный концерт Дарьи Январиной. Фото © Пресс-служба Дарьи Январиной

Завершает афишу июня сольный концерт Дарьи Январиной «Клянусь!», который состоится 14 июня в концертном зале «Измайлово». Артистка представит программу, сочетающую известные композиции и новые музыкальные номера.

Формат вечера задуман как личное сценическое высказывание о профессии и творческом пути, где автором идеи и режиссёром выступает сама Январина.

Ранее сообщалось, что художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев начал репетиционный процесс спектакля «Опера нищих», премьера которого запланирована на 17–19 сентября на Основной сцене. Главную роль Мэкки-ножа исполнит заслуженный артист России Максим Матвеев — для него это станет возвращением к работе в театре после перерыва.