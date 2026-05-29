«Подарок», «аренда», «возврат долга»: Названы фразы, за которые банк может заблокировать перевод

Для оценки рисков банки задействуют фразовые фильтры. К примеру, переводы по счёту физлица (не ИП и не самозанятого) могут проверить на признаки коммерции. Об этом «Газете.ru» рассказал адвокат Александр Барканов.

Как пояснил эксперт, сам по себе возврат долга или заём под крамолу не подпадают — особенно если отправитель дал пояснения. Однако когда транзакции повторяются регулярно, а суммы превышают 10 тысяч рублей (для которых письменный договор не требуется), банк вправе забеспокоиться, заблокировать или приостановить операцию.

Искусственный интеллект действует по шаблонам и не может комплексно проверить каждый перевод. Под блокировку рискуют попасть любые платежи с комментариями вроде «оплата за материалы/услуги», «аванс», «возврат долга».

Слова «аренда», «за квартиру» и подобные могут привлечь внимание налоговиков — для установления факта неуплаты налога от сдачи жилья. Но начать блокировку банк может уже на этапе проведения платежа, предупредил Барканов.

Полный отказ от любых комментариев — не панацея, подчеркнул адвокат. Крупные суммы, которые не задерживаются на счёте и тут же распыляются другим получателям, всё равно вызовут вопросы. Но если подписи под переводами разные и суммы тоже — это само по себе не должно тревожить банк, добавил юрист.

«Следует соблюдать финансовую гигиену, заблаговременно запастись документальным подтверждением совершаемых денежных операций», — резюмировал Барканов.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 июля 2026 года банки по требованию ЦБ начнут указывать ИНН при переводах через СБП — как между физлицами, так и с юрлицами. Юристы успокаивают, что для клиентов ничего не поменяется, банки и так имеют все данные (паспорт, прописку), а добавление ИНН — чистая формальность.