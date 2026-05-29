Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 мая, 12:12

Росконгресс: Аудитория печатных СМИ в РФ выросла до 65 млн человек в 2025 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexsey t17

Фонд Росконгресс опубликовал исследование «Печатные СМИ в цифровую эпоху»: несмотря на уменьшение числа изданий, их аудитория достигла 65 млн человек. Почти половина читает прессу онлайн, а бумажные версии выбирает каждый пятый.

«Коммерсант» оказался лидером по активности в соцсетях — за год около 9,85 млн взаимодействий. Средние просмотры в Telegram — 38 тысяч на публикацию, вовлечённость подписчиков выросла вдвое. Издание выигрывает за счёт эксклюзивов и деловой повестки.

«Известия» показали наивысший индекс цитируемости (2 283,9) и сильную позицию во «ВКонтакте» с ER View 1,37%. Жанровая ставка — оперативные новости, происшествия и международная повестка — делает их частым источником ссылок для коллег.

Ранее Life.ru писал, что Росконгресс и Медиакорпорация Китая договорились об углублении сотрудничества. Новое соглашение вошло в пакет документов, принятых по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Полина Никифорова
