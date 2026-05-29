Гимнастка Заикина: Горжусь, что подняла флаг России на первое место на ЧЕ
Россиянка Яна Заикина выиграла чемпионат Европы по художественной гимнастике среди юниорок. Обложка © Telegram /Художественная гимнастика / Небесная грация / Sky Grace
Гимнастка Яна Заикина, завоевавшая золото в упражнениях с лентой на юниорском чемпионате Европы в болгарской Варне, призналась, что невероятно горда поднять российский флаг на высшую ступень пьедестала. Своими эмоциями гимнастка поделилась в эфире «Матч ТВ».
Россиянка Яна Заикина выиграла чемпионат Европы по художественной гимнастике среди юниорок. Видео © Telegram /Художественная гимнастика / Небесная грация / Sky Grace
«Это невероятные чувства. Мне было очень приятно. Была очень горда, что смогла сделать очень хорошую ленточку и поднять флаг России на первое место. Это было очень непросто, потому что мы очень много работали над этим. И я очень рада, что у меня все получилось», — сказала Заикина.
Этот чемпионат Европы, который продлится до 31 мая, стал для отечественных гимнасток первым крупным стартом под флагом РФ за последние пять лет.
Напомним, судьи оценили её выступление ровно в 26 баллов. Серебро досталось украинке Софии Краинской, бронза — немке Мелиссе Диет. Однако награждение обернулось неприятным моментом. Пока звучал российский гимн, представительница Украины заткнула уши и зажмурилась, демонстративно отвернувшись от происходящего.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.