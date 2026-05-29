Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 10:04

Украинского посла вызвали в МИД Польши из-за героизации Зеленским бандеровцев

Василий Боднар. Обложка © ТАСС / Zuma

Василий Боднар. Обложка © ТАСС / Zuma

Варшава вызвала украинского посла Василия Боднара в министерство иностранных дел. Причиной стало присвоение подразделению ВСУ почётного наименования «имени героев УПА*».

Заместитель главы польского внешнеполитического ведомства Марчин Босацкий провёл беседу с дипломатом. Об этом агентству PAP сообщил пресс-секретарь МИД Мачей Вевюр.

Босацкий «выразил разочарование решением Зеленского» о присвоении такого названия воинской части. Факт вызова подтвердили и в самой дипмиссии Украины.

В посольстве заявили PAP, что «в МИД Республики Польша выразили обеспокоенность в связи с принятым Украиной решением» дать почётное наименование одному из подразделений сил специальных операций ВСУ.

Польша хочет отобрать у Зеленского Белого орла за любовь к Бандере и Шухевичу
Польша хочет отобрать у Зеленского Белого орла за любовь к Бандере и Шухевичу

Ранее МИД Польши заявил, что поднимет на переговорах с Киевом вопрос о героизации УПА* на Украине. По словам пресс-секретаря министерства Мачея Вевюра, Варшава считает присвоение имени «героев УПА»* украинскому подразделению неприемлемым. Вевюр подчеркнул, что такое решение оскорбляет память жертв этой организации и негативно сказывается на диалоге между народами.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Польша
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar