Украинского посла вызвали в МИД Польши из-за героизации Зеленским бандеровцев

Варшава вызвала украинского посла Василия Боднара в министерство иностранных дел. Причиной стало присвоение подразделению ВСУ почётного наименования «имени героев УПА*».

Заместитель главы польского внешнеполитического ведомства Марчин Босацкий провёл беседу с дипломатом. Об этом агентству PAP сообщил пресс-секретарь МИД Мачей Вевюр.

Босацкий «выразил разочарование решением Зеленского» о присвоении такого названия воинской части. Факт вызова подтвердили и в самой дипмиссии Украины.

В посольстве заявили PAP, что «в МИД Республики Польша выразили обеспокоенность в связи с принятым Украиной решением» дать почётное наименование одному из подразделений сил специальных операций ВСУ.

Ранее МИД Польши заявил, что поднимет на переговорах с Киевом вопрос о героизации УПА* на Украине. По словам пресс-секретаря министерства Мачея Вевюра, Варшава считает присвоение имени «героев УПА»* украинскому подразделению неприемлемым. Вевюр подчеркнул, что такое решение оскорбляет память жертв этой организации и негативно сказывается на диалоге между народами.

