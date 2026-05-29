Призёра чемпионата России по тайскому боксу Аминова обвинили в создании ОПГ

В Санкт-Петербурге российских спортсменов заподозрили в создании организованного преступного сообщества. По данным «Базы», предполагаемым лидером группы следствие считает мастера спорта по тайскому боксу Салима Аминова.

Аминова подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и незаконном обороте денежных средств. Сейчас он находится в СИЗО.

Спортсмен из Кизляра известен выступлениями на турнирах разного уровня. С 2018 года он регулярно входил в тройку призёров, в 2022-м победил на чемпионате СКФО по тайскому боксу, а на общероссийском соревновании занял второе место.

Вместе с ним задержаны ещё двое человек, в том числе прыгун в длину Султанбег Гаджибутаев. Он тоже родом из Кизляра.

