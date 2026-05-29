«Красиво жить не запретишь»: В Мытищах нашли коттедж со сфинксом и женской грудью

Жители подмосковных Мытищ обратили внимание на необычное украшение частного дома — фасад коттеджа украсила массивная фигура сфинкса с женской грудью и львиными лапами. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На кадрах видно, что декоративная фигура установлена над колоннами трёхэтажного кирпичного дома, оформленного в розовых, белых и тёмно-коричневых оттенках. Скульптура выполнена в виде сфинкса с крупной головой, открытой грудью и телом льва. Конструкция размещена на высоком постаменте в верхней части фасада. Появление необычного элемента вызвало активное обсуждение в комментариях под публикацией.

Часть пользователей посчитала внешний вид фигуры чрезмерным, а другие раскритиковали сочетание египетских мотивов с архитектурой самого здания. В обсуждениях появились ироничные реплики вроде «Египетская сила», «Цыганская Нефертити» и «Красиво жить не запретишь».

