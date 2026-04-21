В номере вологодской гостиницы установили статую солдата «Алёши»

В Вологде в гостинице «19 историй» администрация удивила постояльцев — в одном из номеров прямо у кровати стоит гипсовая статуя солдата «Алёши». Об этом пишет издание «Подъём».

Каждый номер в отеле оформлен в стиле какого-либо российского города. Эта комната называется «Мурманск». На сайте гостиницы обещают, что росписи на стенах позволят гостям «окунуться в мир северного сияния», а памятник защитникам Заполярья создаст «особую атмосферу».

В администрации отметили, что с 2023 года, когда открылась гостиница, никто из клиентов не жаловался на статую. Комната пользуется спросом так же, как и другие.

«Вообще, статую чаще всего воспринимают с восторгом и удивлением», — рассказали в администрации.

Памятник «Алёша» — это собирательный и трогательный символ мужества и скорби, установленный в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик. Он посвящён советским воинам-освободителям, павшим в боях за Болгарию против немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

