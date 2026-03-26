Путин одобрил предложение по установке памятника Меншикову в Петербурге

Президент России Владимир Путин одобрил предложение установить в Санкт-Петербурге памятник государственному деятелю Александру Меншикову. Инициатива была озвучена на заседании Совета по культуре главой петербургского академического театра балета Борисом Эйфманом.

«Позвольте обратиться к вам с предложением установить в Санкт-Петербурге памятник Александру Даниловичу Меншикову. Ближайший сподвижник Петра I, Меншиков руководил строительством города на Неве, был первым его губернатором. Появление этого памятника приблизит петербуржцев и гостей города к великой истории нашего Отечества», — предложил Эйфман.

Установить монумент хотят на площади возле Биржевого моста — неподалёку от строящегося здания Театра балета. На этой территории планируется возобновление петровских ассамблей.

Российский лидер поддержал инициативу и согласился с предложенной локацией. Путин сообщил, что намерен обсудить вопрос с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и продолжить работу над проектом.

