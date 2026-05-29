29 мая, 10:52

Брэд Питт одержал важную победу в суде против Джоли в тяжбе за винодельню

Обложка © ТАСС / Zuma / Shalan Stewart

Брэд Питт одержал небольшую победу в многолетнем судебном противостоянии с бывшей женой Анджелиной Джоли. Предмет спора — французское винодельческое хозяйство Château Miraval. Об этом сообщает Us Weekly.

Суд постановил повторно допросить одного из ключевых свидетелей. Им оказался бывший главный юрист компании Stoli Тодд Кулиба, который связан с бизнесменом Юрием Шефлером (внесён в реестр иноагентов).

Ходатайство актёра о возобновлении допроса удовлетворили частично.

Разбирательство касается сделки, заключённой в 2021 году. Тогда Джоли реализовала принадлежавшую ей долю в винограднике, оценочная стоимость которой составляет около 27 млн долларов.

Питт утверждает, что экс-супруга провела продажу без его одобрения. При этом, по словам артиста, ранее они достигли определённых договорённостей по этому вопросу.

Конфликт между звёздами тянется с 2022 года. Именно тогда Питт подал иск, заявив, что реализация части предприятия структуре, аффилированной со Stoli Group, нарушила условия их соглашения.

Брэд Питт требует допросить «водочного короля» Шефлера* по делу против Джоли

Ранее Life.ru писал, что суд Лос-Анджелеса поддержал Анджелину Джоли в споре с Брэдом Питтом о поместье «Мираваль», отклонив его запрос о получении её конфиденциальной переписки. После этой победы актриса планирует покинуть США и переехать во Францию, уже выставив на продажу свою калифорнийскую недвижимость за 30 млн долларов.

Дарья Денисова
