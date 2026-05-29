Налоговый кешбэк под 6% и пенсии по 19 тысяч: Что изменится для россиян с 1 июня

С 1 июня 2026 года в России начнёт действовать ряд новых правил. О главных изменениях в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

С первого дня лета заработает ежегодная семейная налоговая выплата. На неё смогут претендовать работающие родители с двумя и более детьми до 18 лет, а также до 23 лет, если ребёнок учится очно. Доход семьи должен быть ниже полутора региональных прожиточных минимумов, а у заявителя не должно быть долгов по алиментам.

Государство пересчитает уплаченный за прошлый год НДФЛ по сниженной ставке 6% и вернёт разницу. Подать заявление можно будет с 1 июня по 1 октября через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд. Сумма возврата зависит от региона, дохода и числа детей.

Также с июня автоматически увеличится фиксированная часть страховой пенсии для тех, кому в мае исполнилось 80 лет, и для инвалидов первой группы. В 2026 году выплата вырастет с 9584 до 19 169 рублей, дополнительно начислят надбавку за уход.

Кроме того, обязательная маркировка «Честный знак» с 1 июня распространится на кофе, цикорий и заменители кофе для производителей и импортёров. Для розницы переходный период продлится до 1 сентября. По красной и чёрной икре начнётся поэкземплярный учёт с указанием кодов каждой единицы товара.

Кстати, часть пенсий в июне выплатят досрочно из-за празднования Дня России, рассказывал Говырин. Выплаты, которые должны были прийти в праздничные дни, перечислят заранее — 11 июня. Также изменятся сроки некоторых пособий, если по графику они приходятся на выходные 20–21 и 27–28 июня. Деньги в таких случаях поступят в последний рабочий день перед выходными.