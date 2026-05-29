Из ринга — на передовую: Звезда поп-ММА и герой мема про «Мурада в такси» ушёл добровольцем на СВО

Звезда Поп-ММА Мурад «Легенда» (Исрапил Рамазанов) ушёл добровольцем на СВО. По данным SHOT, сейчас он служит в танковом подразделении в ЛНР.

Известный боец поп-ММА и персонаж мемов Рамазанов отправился в зону СВО.

«Братья и сестры, кто увидел мой последний рельс, наберитесь терпения, скоро будет всё ясно. Всех благ вам», — отметил Рамазанов.

Исрапил Рамазанов — герой вирусного мема «Мурад в такси» (2021 год): скандальная поездка, где он не заплатил водителю 430 рублей, запомнился фразой «Примеры сёстрам задеваешь». Позже стал бойцом поп-ММА, в прошлом году пережил клиническую смерть (отрыв тромба), восстановился.

Ранее уроженец Колумбии Андрес Фелипе Лоайса Кинтеро рассказал, почему с 2023 года участвует в боях за освобождение Донбасса в составе интернационального батальона «Пятнашка». За это время иностранец на практике овладел несколькими военными специальностями, получил тяжёлое ранение, из-за которого почти полностью потерял зрение, пережил ряд хирургических вмешательств и в итоге сумел вернуться в строй.