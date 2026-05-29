Суд в Петербурге приостановил дело экс-депутата Малькевича, ушедшего на СВО
Александр Малькевич. Обложка © VK / Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)
В Санкт-Петербурге Петроградский районный суд временно приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего депутата заксобрания Александра Малькевича, которого обвиняют в хищениях. Решение было принято по ходатайству командира воинской части, сообщает «Фонтанка».
Надзорное ведомство выступило против остановки процесса, указывая на неявку обвиняемого. Несмотря на возражения прокурора, судья удовлетворила просьбу стороны защиты, поддержанную военным командованием.
Напомним, что осенью 2025 года Александр Малькевич стал фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Следствие просило избрать ему меру пресечения в виде запрета определённых действий. Малькевичу предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ, однако перечень установленных ограничений тогда не раскрывался. Весной 2026 года стало известно, что бывший петербургский парламентарий подписал контракт на прохождение службы в зоне СВО. Позже его адвокат заявила в суде, что Малькевич служит в полку «Ахмат». Командование части попросило приостановить производство по делу в связи с участием экс-депутата в боевых действиях.
