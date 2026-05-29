Суд в Петербурге приостановил дело экс-депутата Малькевича, ушедшего на СВО

В Санкт-Петербурге Петроградский районный суд временно приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего депутата заксобрания Александра Малькевича, которого обвиняют в хищениях. Решение было принято по ходатайству командира воинской части, сообщает «Фонтанка».

Надзорное ведомство выступило против остановки процесса, указывая на неявку обвиняемого. Несмотря на возражения прокурора, судья удовлетворила просьбу стороны защиты, поддержанную военным командованием.