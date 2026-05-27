27 мая, 12:41

Суд в Симферополе продлил арест экс-депутату Госдумы Бальбеку

Руслан Бальбек. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Киевский районный суд Симферополя продлил срок заключения под стражей экс-депутату Госдумы и бывшему вице-премьеру правительства полуострова Руслану Бальбеку, обвиняемому в клевете и других преступлениях. Мера пресечения продлена на два месяца — до 25 июля.

«Суд продлил Руслану Бальбеку меру пресечения в виде содержания под стражей», — сообщил РИА «Новости» адвокат Алексей Анохин.

Дело рассматривается в закрытом режиме, при этом защита экс-депутата считает, что законных оснований для сохранения ему столь суровой меры пресечения не было, поэтому решение суда будет обжаловано, сообщил адвокат Анохин.

Напомним, Бальбека, объявленного в федеральный розыск, задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Ему вменяют три статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Вместе с ним по делу проходят ещё три человека. Сам экс-депутат ранее заявлял, что не признаёт вину в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения. Ранее Бальбек неожиданно попросился домой, назвав причину весьма прозаичной — изжогу, а также пожаловавшись на проблемы с доставкой передач, нестабильное давление и хроническую усталость.

Анастасия Никонорова
