Суд в Симферополе продлил арест экс-депутату Госдумы Бальбеку

Киевский районный суд Симферополя продлил срок заключения под стражей экс-депутату Госдумы и бывшему вице-премьеру правительства полуострова Руслану Бальбеку, обвиняемому в клевете и других преступлениях. Мера пресечения продлена на два месяца — до 25 июля.

«Суд продлил Руслану Бальбеку меру пресечения в виде содержания под стражей», — сообщил РИА «Новости» адвокат Алексей Анохин.

Дело рассматривается в закрытом режиме, при этом защита экс-депутата считает, что законных оснований для сохранения ему столь суровой меры пресечения не было, поэтому решение суда будет обжаловано, сообщил адвокат Анохин.