Путин заявил о курсе на углубление партнёрства России со странами ЕАЭС

Российская Федерация намерена и дальше укреплять сотрудничество со всеми участниками Евразийского экономического союза. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

«Для России углубление союзнических связей со всеми государствами ЕАЭС является безусловным приоритетом», — сказал он.

По словам главы государства, Россия собирается и дальше содействовать развитию интеграционных процессов внутри объединения. Путин заявил, что укрепление союзнических отношений касается всех стран, входящих в Евразийский экономический союз.

Отдельно Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и казахстанскую сторону за работу в период председательства республики в ЕАЭС. Также российский лидер отметил организацию встречи ВЕЭС.