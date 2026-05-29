Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 10:51

Путин заявил об открытости ЕАЭС к сотрудничеству с другими странами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Евразийский экономический союз продолжает расширять международные связи и готов к сотрудничеству с зарубежными партнёрами. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

«ЕврАзЭС неизменно открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями», — сказал он.

Российский президент отметил, что круг государств и организаций, взаимодействующих с ЕАЭС, ежегодно становится шире. По словам Путина, деятельность союза и развитие интеграционных процессов вызывают заметный интерес за рубежом. Заинтересованность в укреплении контактов с объединением проявляют как отдельные страны, так и крупные международные структуры.

Среди них глава государства перечислил СНГ, Шанхайскую организацию сотрудничества и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. Отдельно Путин подчеркнул, что ЕАЭС строит отношения с внешними партнёрами на принципах взаимной выгоды и равноправия.

Путин: ЕАЭС функционирует успешно и продолжает развиваться
Путин: ЕАЭС функционирует успешно и продолжает развиваться

Ранее перед ачалом саммита Евразийского экономического союза в Астане Владимир Путин поприветствовал участников встречи и обменялся рукопожатием с вице-премьером Армении Мгером Григоряном. После официальной церемонии лидеры и представители делегаций собрались для совместного фотографирования.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Путин в Казахстане
  • Казахстан
  • ЕАЭС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar