Путин заявил об открытости ЕАЭС к сотрудничеству с другими странами

Евразийский экономический союз продолжает расширять международные связи и готов к сотрудничеству с зарубежными партнёрами. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

«ЕврАзЭС неизменно открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями», — сказал он.

Российский президент отметил, что круг государств и организаций, взаимодействующих с ЕАЭС, ежегодно становится шире. По словам Путина, деятельность союза и развитие интеграционных процессов вызывают заметный интерес за рубежом. Заинтересованность в укреплении контактов с объединением проявляют как отдельные страны, так и крупные международные структуры.

Среди них глава государства перечислил СНГ, Шанхайскую организацию сотрудничества и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. Отдельно Путин подчеркнул, что ЕАЭС строит отношения с внешними партнёрами на принципах взаимной выгоды и равноправия.

Ранее перед ачалом саммита Евразийского экономического союза в Астане Владимир Путин поприветствовал участников встречи и обменялся рукопожатием с вице-премьером Армении Мгером Григоряном. После официальной церемонии лидеры и представители делегаций собрались для совместного фотографирования.