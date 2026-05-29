Путин заявил о намерении стран ЕАЭС самостоятельно обеспечивать себя продуктами

Страны ЕАЭС планируют полностью обеспечивать себя ключевыми продуктами питания за счёт собственного производства. Такую заявление на заседании Высшего Евразийского экономического совета сделал президент России Владимир Путин.

По его словам, важным подспорьем в этом станет формирование общего рынка семян сельхозкультур. Соответствующий документ утверждается уже сейчас. Это позволит распространить успешный опыт на всё объединение.

«Общими усилиями мы стремимся самостоятельно и бесперебойно снабжать внутренний рынок жизненно важными видами агропродукции и собственного производства», — сказал глава государства.

Евразийский экономический союз был создан на базе Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, запущенного в 2010 году. Договор о ЕАЭС подписали в Астане 29 мая 2014-го, а в силу он вступил с первого января 2015-го, когда к тройке присоединилась Армения. Чуть позже, в августе того же года, в состав союза вошла и Киргизия. Ключевой задачей объединения стало обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. С 2018 года ЕАЭС обладает статусом наблюдателя при ООН. За время своего существования союз нарастил совокупный ВВП до 3 триллионов долларов, а объём взаимной торговли внутри него вырос более чем вдвое.

Ранее Владимир Путин заявил, что ЕАЭС в целом работает успешно и продолжает динамично развиваться. Президент подчеркнул, что в ходе заседания прозвучали самые разные мнения — и положительные, и критические. Сам этот факт, по его словам, наглядно доказывает, что объединение не стоит на месте, а функционирует результативно.