29 мая, 11:08

Россиянин уговорил жену на вторую супругу, а потом тайно переписал весь дом на новую семью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KaterynaUKR

Житель Ингушетии умудрился оформить второй брак, не расторгая первый, и тайно переоформил дом и участок на дочь из новой семьи. Первая жена и дети остались жить на участке, не подозревая о подделанных правах. Об этом пишет Baza.

История началась в 1970‑х: у супругов родились пятеро детей. Через 25 лет муж взял вторую жену, у которой тоже появились дети. Первый брак, по словам супруги, сохранялся. После смерти мужчины всплыло, что второй брак был зарегистрирован официально, а в 2010 году собственность перешла к дочери из второго союза.

Первая жена добилась в суде признания второго брака недействительным. Теперь она подала новый иск об оспаривании перехода права на дом и требовании возврата жилья.

Ранее Life.ru сообщал, что россиянин при разводе решил отсудить у экс-супруги половину силеконовой груди. Однако суд отказал ему, разъяснив, что части тела, даже «приобретённые» в браке, разделу не подлежат.

Полина Никифорова
