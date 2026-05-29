Reuters: На нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане произошла авария

На казахстанском нефтяном месторождении Тенгиз 26 мая случилась авария. Об этом сообщает агентство Reuters.

Добыча чёрного золота на объекте резко сократилась. Если раньше показатель достигал 125 тыс. тонн, то теперь он составляет от 5 до 10 тыс. тонн.

Для восстановления прежних объёмов потребуется около одной недели.

Ранее Life.ru писал, что Казахстан не исключил возобновления поставок нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» после завершения ремонта. Он подчеркнул, что возможность возобновления прокачки зависит от технической готовности российской стороны, которую Казахстан не контролирует.