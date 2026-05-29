Казахстан не исключил возобновления поставок нефти в ФРГ по «Дружбе»

Казахстан не исключает восстановления экспорта своей нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» после завершения ремонтных работ. Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

По его словам, возможность возобновления прокачки зависит от технической готовности российской стороны. Сейчас поставки по этому направлению ограничены, а точных сроков завершения ремонта у Астаны нет. Аккенженов отметил, что Казахстан не контролирует восстановительные работы на соседней территории и получает информацию только о наличии либо отсутствии технической возможности для перекачки.

При этом в первом квартале 2026 года Германия уже получила 730 тысяч тонн казахстанской нефти — на 353 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2025 году Казахстан поставил в ФРГ по «Дружбе» 2,1 млн тонн нефти.