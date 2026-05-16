Казахстан наращивает нефтяной транзит в Германию в обход «Дружбы»

В первом квартале 2026 года Германия получила 730 тысяч тонн нефти из Казахстана, что на 353 тысячи тонн больше, чем за тот же период прошлого года. С мая поставки будут осуществляться в обход трубопровода «Дружба» из-за технических особенностей, с перенаправлением 260 тысяч тонн в мае через российский порт Усть-Луга. Ранее, в 2025 году, Казахстан поставил в Германию 2,1 миллиона тонн нефти по «Дружбе».