Казахстан наращивает нефтяной транзит в Германию в обход «Дружбы»
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов обсудил с послом Германии Моникой Иверсен вопросы стабильных поставок казахстанской нефти. Встреча прошла в Астане, о чем сообщило Министерство энергетики страны.
«Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в нефтяной сфере, включая обеспечение стабильных поставок казахстанской нефти в Германию», — говорится в сообщении.
В первом квартале 2026 года Германия получила 730 тысяч тонн нефти из Казахстана, что на 353 тысячи тонн больше, чем за тот же период прошлого года. С мая поставки будут осуществляться в обход трубопровода «Дружба» из-за технических особенностей, с перенаправлением 260 тысяч тонн в мае через российский порт Усть-Луга. Ранее, в 2025 году, Казахстан поставил в Германию 2,1 миллиона тонн нефти по «Дружбе».
Ранее агентство Reuters написало, что Казахстан может остановить транзит нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». Кремль объяснил остановку поставок чёрного золота в ФРГ «техническим моментом», но пообещал обеспечить интересы Казахстана, используя альтернативные маршруты.
