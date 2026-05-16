Германия к концу мая может остаться без запасов нефти, ранее поставленной по нефтепроводу «Дружба». Это коснётся НПЗ в Шведте, которая обеспечивает топливом в том числе Берлин, рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Не позже конца мая у нас закончится нефть, которую ещё успели получить по «Дружбе» для НПЗ», — объяснил РИА «Новости» Нимайер.

Нимайер напомнил, что ещё в марте министр экономики и энергетики Германии Катарина Райхе предупреждала о риске серьёзного дефицита горючего в мае, и теперь страна приближается именно к этой критической точке.