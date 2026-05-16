16 мая, 05:16

Запасы нефти из «Дружбы» у Германии закончатся уже в мае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Gvozdikov

Германия к концу мая может остаться без запасов нефти, ранее поставленной по нефтепроводу «Дружба». Это коснётся НПЗ в Шведте, которая обеспечивает топливом в том числе Берлин, рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Не позже конца мая у нас закончится нефть, которую ещё успели получить по «Дружбе» для НПЗ», — объяснил РИА «Новости» Нимайер.

Нимайер напомнил, что ещё в марте министр экономики и энергетики Германии Катарина Райхе предупреждала о риске серьёзного дефицита горючего в мае, и теперь страна приближается именно к этой критической точке.

Берлин может остаться без привычной нефти: аналитик увидел в решении Москвы сигнал Германии

Ранее агентство Reuters написало, что Казахстан может остановить транзит нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». Кремль объяснил остановку поставок чёрного золота в ФРГ «техническим моментом», но пообещал обеспечить интересы Казахстана, используя альтернативные маршруты.

Андрей Бражников
