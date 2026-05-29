Связь 5G в России может появиться уже летом

Запуск сетей 5G в России возможен уже летом, однако абоненты не почувствуют изменений. Причина — у операторов отсутствует оборудование для работы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

На экранах смартфонов может появиться значок 5G, но реальная скорость останется на прежнем уровне. Полноценный доступ к сетям пятого поколения в ближайшие годы будет лишь в крупнейших городах.

Частоты для 5G могут быть выделены уже в конце июня. Операторам также могут разрешить применять частоты от 2G, 3G и LTE (технологическая нейтральность). Согласно проекту, запуск 5G во всех городах-миллионниках должен состояться не позднее 31 декабря 2027 года.

Услуги должны предоставляться с использованием российского оборудования. К концу 2027 года доля отечественных средств должна составлять не менее 1%, к 2030 году — не менее 50%, а полный переход на российское оборудование — к концу 2031 года.

А ранее Life.ru сообщал, что в России анонсировали появление технологической основы для 6G к 2032 году. Зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента, сенатор Артём Шейкин уточнил, что непосредственная разработка данной технологии ведётся силами «Сколтеха» и Научно-исследовательского центра Телеком.