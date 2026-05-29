«Не чохом, не всех подряд»: Главы Казахстана и Белоруссии договорились фильтровать партнёров ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председательствующий в ЕАЭС с 2026 года, одобрил инициативу своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. Речь идёт об избирательном подходе к выбору партнёров союза.

Токаев заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, что согласен с этой идеей. Присоединяться к объединению должны не все желающие, а только те, кто реально приносит пользу.

«Сегодня президент Белоруссии высказал, на мой взгляд, правильное предложение. Партнёры… должны подбираться в избирательном режиме. То есть не чохом, не всех подряд, а тех, кто действительно соответствует определённым критериям и может принести пользу Евразийскому экономическому союзу», — сказал казахстанский лидер.

При этом глава республики подчеркнул необходимость расширения связей. В фокусе внимания — страны Арабского мира, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, а также авторитетные региональные экономические объединения. Сейчас активно идут переговоры с Индией о создании зоны свободной торговли.

Токаев заверил, что Астана в рамках своего председательства продолжит укреплять экономический потенциал союза и обеспечивать устойчивое развитие стран-участниц.

«Убеждён, что совместными усилиями мы сможем добиться больших результатов и вывести сотрудничество на качественно новый уровень», — добавил он.

Ранее Life.ru писал, что в столице Казахстана прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе с участием лидеров стран объединения. На встрече обсуждались вопросы интеграционного взаимодействия и экономического сотрудничества. Затем началось заседание ВЕЭС в расширенном составе.