НАТО срочно собирает заседание после падения дрона в Румынии

НАТО планирует провести экстренное заседание после попадания беспилотника в жилой дом на территории Румынии. Об этом сообщает газета Bild. Информацию о предстоящем обсуждении издание приводит со ссылкой на заявление президента Финляндии Александра Стубба в соцсети X.

«Этот вопрос будет рассмотрен на совместном заседании», — написал он.

Ранее сообщалось, что после падения беспилотника в румынском городе Галац президент страны Никушор Дан принял решение срочно созвать Высший совет национальной обороны. Глава государства назвал произошедшее самым серьёзным подобным инцидентом и сообщил о начале всестороннего расследования.