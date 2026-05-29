Ни туда ни сюда: Генсек СНГ объяснил, почему Украина ещё числится в содружестве

Генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Украина юридически остается членом организации, хотя и не участвует в её работе. По его словам, Киев не выходил из СНГ, так как «занят другими делами».

«Формально, де-юре, Украина является членом СНГ», — цитирует Лебедева ИС «Вести».

По словам Лебедева, Молдавия начала выход из СНГ, подав соответствующее обращение. Украина же, по его словам, не выходит из организации, так как занята другими вопросами.

Напомним, 11 марта стало известно, что кабинет министров Молдавии дал зелёный свет на выход из основополагающих соглашений СНГ. Решение принято по представлению МИД, которое аргументировало его тем, что базовые принципы организации перестали работать.