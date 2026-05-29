Никакого Берлина: Комик Сергей Орлов отрёкся от поездок на Запад

Стендап-комик Сергей Орлов признался, что не чувствует себя в безопасности в США и европейских странах. Об этом он рассказал в шоу Иды Галич «Есть вопросики». По словам артиста, он выступал на Западе, но возвращаться туда как турист не хотел бы.

«Что в Европе, что в Америке [у меня] ощущение небезопасности. <...> Если вам нравится, когда на вас могут нападать, то, конечно, пожалуйста, добро пожаловать в Лос-Анджелес, добро пожаловать в Барселону или Берлин», — сказал Орлов.

Гораздо комфортнее комику в Азии. В пример он привёл Сеул, где, по его словам, можно оставить телефон и сумку с деньгами в кофейне, отойти, а потом вернуться и найти вещи на месте. Среди безопасных городов Орлов также назвал Шанхай.

Ранее стендап-комик Дмитрий Романов, обосновавшийся в Европе, пожаловался на тоску по встречам с дорогими ему людьми. Юморист с горечью отметил, что вдали от дома человек чувствует себя словно обесточенным, окруженным незнакомцами, где нет тех, кто узнал бы в нем давнего друга, с которым связаны десятилетия общих воспоминаний.