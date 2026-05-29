В Китае похитили и съели собаку-звезду соцсетей

В Китае пропал бордер-колли по кличке Чутоу, имевший многомиллионную аудиторию в соцсетях. Позже выяснилось, что животное украли и съели. Об этом пишет издание Sohu.

Пёс на протяжении восьми лет путешествовал по стране вместе с хозяином — тревел-блогером Го. Аккаунт четвероногого стал очень популярным благодаря совместным поездкам.

Инцидент произошёл 11 мая. Собака исчезла, пока отец владельца работал в поле. Родственники обратились в полицию и объявили вознаграждение за любые сведения о месте нахождения питомца.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина и женщина на скутере увезли питомца. После двухнедельных поисков был найден человек, забравший собаку. Он заявил, что посчитал Чутоо бездомным и продал его перекупщику всего за 25 долларов.

Дальнейшее расследование выявило ужасающую правду: перекупщик пустил собаку на мясо. Осознав чудовищную судьбу своего восьмилетнего друга, хозяин был глубоко потрясён. Сейчас полиция активно расследует дело, а владелец готовится предъявить претензии виновным, намереваясь доказать не только рыночную, но и коммерческую ценность Чутоо как интернет-персонажа. В Китае подобные преступления могут повлечь за собой суровое уголовное наказание.

Ранее Life.ru писал, что в Москве догхантеры отравили собаку блогера-миллионника Paradeevich: у пса по кличке Бобка начались жесточайшие судороги после ночного выгула. Врачи из трёх клиник смогли стабилизировать его состояние лишь через трое суток, выяснив, что отравление вызвано изониазидом, но предупредили о возможных последствиях вплоть до эпилепсии.