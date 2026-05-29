Путину доложили об инциденте с дроном в Румынии, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в курсе инцидента с дроном в румынском городе Галац. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«А вы думаете, утаили?» — ответил представитель Кремля на вопрос о том, получил ли Путин информацию.
До этого сообщалось, что после падения беспилотника в румынском городе Галац президент страны Никушор Дан принял решение срочно созвать Высший совет национальной обороны. Глава государства назвал произошедшее самым серьёзным подобным инцидентом и сообщил о начале всестороннего расследования.
