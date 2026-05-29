Следующее заседание Высшего совета ЕАЭС пройдёт в Петербурге в декабре
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдёт в Санкт-Петербурге. Встречу планируют провести в декабре этого года. Об этом сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
«Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в декабре месяце в Санкт-Петербурге», — сказал он журналистам.
Ранее п Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председательствующий в ЕАЭС с 2026 года, одобрил инициативу своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. Речь идёт об избирательном подходе к выбору партнёров союза.
Отправной точкой формирования ЕАЭС стал 1994 год, когда президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые предложил идею Евразийского союза. Практическая интеграция началась с подписания в 1995 году соглашения о Таможенном союзе между Россией, Белоруссией и Казахстаном. В 2000 году на его основе было учреждено Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), а реально действующий Таможенный союз заработал в 2010 году с введением единого таможенного тарифа. Финальной точкой стало подписание 29 мая 2014 года в Астане Договора о создании ЕАЭС, который вступил в силу 1 января 2015 года.
