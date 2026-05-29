Следующее заседание Высшего совета ЕАЭС пройдёт в Петербурге в декабре

Отправной точкой формирования ЕАЭС стал 1994 год, когда президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые предложил идею Евразийского союза. Практическая интеграция началась с подписания в 1995 году соглашения о Таможенном союзе между Россией, Белоруссией и Казахстаном. В 2000 году на его основе было учреждено Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), а реально действующий Таможенный союз заработал в 2010 году с введением единого таможенного тарифа. Финальной точкой стало подписание 29 мая 2014 года в Астане Договора о создании ЕАЭС, который вступил в силу 1 января 2015 года.