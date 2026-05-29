29 мая, 11:48

Вице-премьеру Армении передали заявление от четырёх лидеров стран ЕАЭС

Мгер Григорян. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

На саммите ЕАЭС в Астане лидеры четырёх стран приняли заявление, которое было вручено вице-премьеру Армении Мгеру Григоряну. Об этом журналистам рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, на встрече также затрагивалась тема позиции Еревана. Григорян, как подтвердил представитель Кремля, отправится с документом в Ереван.

«Всё точно», — ответил Ушаков на вопрос, повезёт ли вице-премьер Армении документ в Ереван.

Армения заявила о намерении продолжить работу в ЕАЭС
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что сближение Армении с Евросоюзом неизбежно заведёт её в правовую коллизию с нормами Евразийского экономического союза. По его словам, это лишь вопрос времени. По мере интеграции в европейские структуры принятые Ереваном обязательства начнут откровенно противоречить действующим правилам ЕАЭС. Совмещать два вектора одновременно не получится.

Наталья Демьянова
