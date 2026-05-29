В Кении задержали школьниц по делу о пожаре с 16 жертвами

В Кении полиция задержала более десяти школьниц по делу о поджоге общежития в округе Накуру, где в результате пожара погибли 16 человек. Об этом сообщил портал Kenyans.co.ke.

В Кении задержали школьниц после пожара в общежитии с 16 погибшими.

Инцидент произошёл ночью в одной из школ центральной части страны, когда все учащиеся находились внутри здания и спали. Огонь быстро распространился по жилым помещениям общежития, что вызвало панику среди проснувшихся школьниц. В результате происшествия пострадали до 79 человек, часть из них получила травмы и была доставлена в ближайшие медицинские учреждения.

Спасательные службы продолжают работу на месте трагедии, разбирая завалы и оказывая помощь пострадавшим. Правоохранительные органы рассматривают версию умышленного поджога и проводят расследование обстоятельств произошедшего. Окончательные причины пожара пока официально не названы.

