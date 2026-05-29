В Кении задержали школьниц по делу о пожаре с 16 жертвами
В Кении полиция задержала более десяти школьниц по делу о поджоге общежития в округе Накуру, где в результате пожара погибли 16 человек. Об этом сообщил портал Kenyans.co.ke.
Инцидент произошёл ночью в одной из школ центральной части страны, когда все учащиеся находились внутри здания и спали. Огонь быстро распространился по жилым помещениям общежития, что вызвало панику среди проснувшихся школьниц. В результате происшествия пострадали до 79 человек, часть из них получила травмы и была доставлена в ближайшие медицинские учреждения.
Спасательные службы продолжают работу на месте трагедии, разбирая завалы и оказывая помощь пострадавшим. Правоохранительные органы рассматривают версию умышленного поджога и проводят расследование обстоятельств произошедшего. Окончательные причины пожара пока официально не названы.
Ранее в Ленинградской области полицейские задержали 14-летнюю школьницу после инцидента на автозаправочной станции во Всеволожске. Происшествие произошло вечером 28 мая около 22:00 на АЗС, расположенной на улице Приютинской. На место выезжали экстренные службы и сотрудники полиции после сообщения о возможном умышленном поджоге.
