Контракта нет, а хайп остался: Герой мема про «Мурада в такси» не уходил на СВО

Как выяснилось, история с «проводами на фронт» легендарного героя мемов оказалась не совсем правдивой. Как пишет SHOT, Исрапил Рамазанов, более известный как «Мурад Легенда», не заключал контракт с Минобороны России.

По уточнённым данным, сам герой ранее публиковал в соцсетях кадры из казарм и рассуждал о своём «мощном возвращении». Но никакого официального подтверждения контракта нет. Скорее всего, Рамазанов либо очень удачно пошутил, либо создавал образ для своих будущих поединков в поп-ММА.

Исрапил Рамазанов — герой вирусного мема «Мурад в такси» (2021 год): скандальная поездка, где он не заплатил водителю 430 рублей, запомнился фразой «Примеры сёстрам задеваешь». Позже стал бойцом поп-ММА, в прошлом году пережил клиническую смерть (отрыв тромба), восстановился.