«По-прежнему больно»: Семья Анастасии Заворотнюк опубликовала обращение в годовщину её смерти

В годовщину смерти Анастасии Заворотнюк её семья поделилась обращением. Актриса ушла из жизни два года назад после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Пост они выложили в её социальных сетях.

«Два года спустя по-прежнему больно и пусто. Хочется сказать главное — мы очень скучаем. И знаем, что наша Настя где-то рядом, во всём, что она любила и о чём мечтала», — написала семья.

Близкие отметили, что продолжают ежедневно вспоминать Заворотнюк, возвращаясь к разным эпизодам её жизни. Родственники подчеркнули, что и дальше будут хранить воспоминания о ней и делиться ими внутри семьи.

Ранее на Троекуровском кладбище в годовщину смерти Анастасии Заворотнюк с утра собрались поклонники и близкие актрисы. Несмотря на дождь, люди продолжали приходить, чтобы почтить её память. Ровно два года назад не стало звезды сериала «Моя прекрасная няня», которая долго боролась с онкологическим заболеванием.