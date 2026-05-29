«Поляки бьют тревогу»: Экс-нардеп ответил, заберёт ли Варшава у Зеленского высшую награду страны

Героизация Бандеры на Украине ударила по авторитету польских политиков и поставила под вопрос их прежние решения. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя намерение президента Польша Кароля Навроцкого отобрать у киевского главаря Владимира Зеленского высшую награду страны.

Поляки начали бить тревогу. Они понимают, что это зло придет в их дом. Потому что та же идеология Бандеры — это ненависть к евреям, русским и полякам. Следующее поколение будет воспитано на этом и будет предъявлять претензии и полякам. И они поняли, что сегодня там возрождается этот матёрый национализм Владимир Олейник Бывший депутат украинской рады

По словам экс-депутата, польские власти слишком долго закрывали глаза на героизацию Украинской повстанческой армии (УПА)*, списывая это на общую борьбу против России. Однако сейчас механизм дал сбой. Олейник напомнил о кровавом историческом контексте: Волынская резня, устроенная бандеровцами, — прямое доказательство того, что рано или поздно союз распадется.

Отдельно бывший парламентарий прошёлся по фигуре самого Зеленского. Олейник назвал главаря киевского режима антисемитом, несмотря на то, что тот сам еврей. Собеседник Life.ru подчеркнул, что в праве национальность преступника не имеет значения. Поводом стал закон, подписанный Зеленским в апреле, ужесточающий наказание за разжигание вражды именно против евреев — вплоть до 8 лет тюрьмы.

Олейник указал на вопиющее противоречие между буквой закона и государственной политикой. «Кроме слов есть ещё и действия. Героизация Бандеры и Мельника — это и есть разжигание вражды в отношении поляков, евреев и русских», — заявил он. По мнению политика, президент страны, где молодёжь призывают «делать как Бандера», сам должен стать фигурантом уголовного дела.

Логическим итогом этого идеологического раскола, как считает Олейник, стал взаимный пересмотр исторических заслуг. Если одних военных преступников делают Героями Украины, то у остальных деятелей УПА* автоматически появляются основания требовать таких же почестей. Это окончательно расставляет точки над «i» в вопросе, кого в современной Польше теперь считают врагами.

Напомним, что президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть вопрос о лишении Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого Орла. По словам Навроцкого, вопрос могут обсудить на ближайшем заседании капитулы ордена 8 июня.

Напомним, между Варшавой и Киевом произошёл серьёзный дипломатический инцидент. Президент Польши Навроцкий заявил о намерении лишить Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого Орла, который был вручён ему в 2023 году. Причиной для этого послужил указ украинского главаря о присвоении отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ почётного наименования «имени Героев Украинской повстанческой армии»*. В Польше УПА* воспринимается как националистическое формирование, ответственное за массовые убийства десятков тысяч поляков на Волыни в годы Второй мировой войны, и любая героизация этой организации вызывает крайне болезненную реакцию в обществе. Соответствующее предложение Навроцкий намерен вынести на рассмотрение капитула ордена 8 июня, при этом он заявил, что своими действиями Зеленский продемонстрировал ментальную неготовность Украины быть частью европейской семьи.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.