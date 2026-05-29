Певицу Таисию Повалий заочно приговорили к 12 годам на Украине

На вынесли заочный приговор певице Таисии Повалий. Артистке назначили 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в прокуратуре страны.

Решение суда было принято по материалам, которые предоставила Винницкая прокуратура. Сторона обвинения утверждает, что бывшая народная артистка Украины после 2014 года покинула страну и переехала в Россию. Позднее она получила российское гражданство и продолжила творческую деятельность в РФ.

Отдельно отмечается, что у певицы также конфискуют имущество в рамках вынесенного приговора. Дополнительно суд лишил её прав на музыкальные произведения, связанные с творчеством. В прокуратуре заявили, что доказали в суде участие артистки в действиях, которые якобы трактуются как поддержка и оправдание вооружённой агрессии.

Ранее Повалий рассказала о сложных отношениях с единственным сыном Денисом. По словам певицы, в настоящее время общение между ними практически сведено к минимуму. Она отметила, что получает от сына лишь короткие поздравления по SMS в дни рождения.