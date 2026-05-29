«Скулы, глаза и вишенка на торте»: Физиогномист раскрыл секрет привлекательности славянок

Физиогномист Денис Чернов в беседе с Life.ru рассказал, какие черты внешности делают славянских девушек одними из самых привлекательных для мужчин во всём мире. По его словам, ключевыми факторами являются «живое» выражение лица, развитые скулы, выразительные глаза и полные губы.

Мужчинам нравятся «живые» девушки: развитые скулы (коммуникабельность), достаточно большие глаза (впечатлительность), полные губы (чувственность), облегчённая нижняя челюсть (динамичность), длинные ресницы, тонкий носик. Денис Чернов Физиогномист

Специалист отметил, что особенно часто такие черты встречаются у жительниц южных регионов России, в частности Кубани. Именно это, по его мнению, объясняет, почему «славянки наши всегда считались самыми красивыми девушками».

Чернов подчеркнул, что мужчин привлекают тонкие, плавные черты лица, ассоциирующиеся с хрупкостью и желанием защищать. При этом круглолицые девушки выигрывают за счёт коммуникабельности, а выраженные скулы добавляют яркости и эмоциональности.

«Нелишним будет также отметить бровастость у женщин. А это естественное поведение, без всяких подкованных игр. Достаточно большие красивые глаза также эффектно дополнят образ. Мужчине нравится удивлять женщину, что будет явно заметно на её лице, повышенная впечатлительность», — добавил эксперт.

Вишенкой на торте физиогномист назвал полные губы, пояснив, что почти любому мужчине хочется видеть рядом с собой чувственную женщину.

Напомним, согласно исследованию, опубликованному сайтом World Population Review, был составлен международный рейтинг государств, где живут самые привлекательные представительницы прекрасного пола. При составлении списка аналитики опирались на итоги мировых конкурсов красоты, востребованность знаменитостей из разных стран, а также на экспертные оценки и голосования пользователей форума Reddit. Лидером рейтинга признана Колумбия, а Россия вошла в пятёрку лучших, заняв четвёртое место. Сразу за ней в пятёрке расположилась Чехия, уступив также Польше и Греции.