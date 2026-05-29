В России запустили спецпроект к 31-й годовщине землетрясения в Нефтегорске
Обложка © ТАСС / Роман Денисов
28 мая исполнился 31 год со дня самого разрушительного землетрясения в истории России. В ночь на 28 мая 1995 года подземные толчки магнитудой 7,6 за 17 секунд фактически стерли с лица земли посёлок Нефтегорск на севере Сахалина.
17 крупноблочных домов полностью обрушились. Из 3197 жителей погибли 2040 человек. Из-за масштаба разрушений Нефтегорск решили не восстанавливать. Экономический ущерб составил около двух триллионов неденоминированных рублей.
«Лента.ру» опубликовала спецпроект к годовщине катастрофы. Фотограф Марина Балакина встретилась с очевидцами и теми, кто потерял в ту ночь близких. Те 17 секунд навсегда изменили их жизнь.
