29 мая, 13:02

В России запустили спецпроект к 31-й годовщине землетрясения в Нефтегорске

Обложка © ТАСС / Роман Денисов

28 мая исполнился 31 год со дня самого разрушительного землетрясения в истории России. В ночь на 28 мая 1995 года подземные толчки магнитудой 7,6 за 17 секунд фактически стерли с лица земли посёлок Нефтегорск на севере Сахалина.

17 крупноблочных домов полностью обрушились. Из 3197 жителей погибли 2040 человек. Из-за масштаба разрушений Нефтегорск решили не восстанавливать. Экономический ущерб составил около двух триллионов неденоминированных рублей.

«Лента.ру» опубликовала спецпроект к годовщине катастрофы. Фотограф Марина Балакина встретилась с очевидцами и теми, кто потерял в ту ночь близких. Те 17 секунд навсегда изменили их жизнь.

«Дома падали за секунды»: Выжившие в Нефтегорске вспомнили ночь страшного землетрясения
А ранее Life.ru писал, что на юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр природного явления находился в 4 километрах от села Калиновка.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
