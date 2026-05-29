Австрийца приговорили к 15 годам за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт

В Вене суд присяжных вынес приговор жителю Австрии, который готовил теракт на концерте Тейлор Свифт в 2024 году. Мужчине назначили 15 лет лишения свободы, сообщил телеканал ORF.

Решение суда огласил суд присяжных, рассматривавший дело о подготовке атаки на массовом мероприятии в столице Австрии. Фигуранту назначили 15 лет лишения свободы при возможном диапазоне наказания от 10 до 20 лет. Смягчающими обстоятельствами стали возраст обвиняемого на момент преступления — ему не исполнилось 21 года — а также частичное признание вины.

Следствие установило, что уроженец Австрии с северомакедонскими корнями Беран А. планировал нападение на концерт 9 августа 2024 года от имени террористической организации. Задержание произошло за два дня до предполагаемой атаки после сигнала, поступившего от иностранной спецслужбы. Отдельно по делу проходил 21-летний Арда К., которого суд приговорил к 12 годам лишения свободы.

По версии прокуратуры, оба обвиняемых входили в террористическую ячейку, в которую также входил сообщник, находящийся под стражей в Саудовской Аравии. Следствие считает, что группа готовила серию атак в нескольких странах.

Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт намерена юридически защитить свой голос и внешность от использования в контенте, созданном ИИ. В частности, заявка касается фраз, которые ассоциируются с её голосом: «Привет, это Тейлор Свифт» и «Привет, это Тейлор». Эти выражения планируется закрепить в формате звукового товарного знака.