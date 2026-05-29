Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 13:12

Австрийца приговорили к 15 годам за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorswift

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorswift

В Вене суд присяжных вынес приговор жителю Австрии, который готовил теракт на концерте Тейлор Свифт в 2024 году. Мужчине назначили 15 лет лишения свободы, сообщил телеканал ORF.

Решение суда огласил суд присяжных, рассматривавший дело о подготовке атаки на массовом мероприятии в столице Австрии. Фигуранту назначили 15 лет лишения свободы при возможном диапазоне наказания от 10 до 20 лет. Смягчающими обстоятельствами стали возраст обвиняемого на момент преступления — ему не исполнилось 21 года — а также частичное признание вины.

Следствие установило, что уроженец Австрии с северомакедонскими корнями Беран А. планировал нападение на концерт 9 августа 2024 года от имени террористической организации. Задержание произошло за два дня до предполагаемой атаки после сигнала, поступившего от иностранной спецслужбы. Отдельно по делу проходил 21-летний Арда К., которого суд приговорил к 12 годам лишения свободы.

По версии прокуратуры, оба обвиняемых входили в террористическую ячейку, в которую также входил сообщник, находящийся под стражей в Саудовской Аравии. Следствие считает, что группа готовила серию атак в нескольких странах.

Гранатомёты, мины и взрывчатка: ФСБ нашла схрон ВСУ с оружием НАТО для терактов
Гранатомёты, мины и взрывчатка: ФСБ нашла схрон ВСУ с оружием НАТО для терактов

Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт намерена юридически защитить свой голос и внешность от использования в контенте, созданном ИИ. В частности, заявка касается фраз, которые ассоциируются с её голосом: «Привет, это Тейлор Свифт» и «Привет, это Тейлор». Эти выражения планируется закрепить в формате звукового товарного знака.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Австрия
  • Тейлор Свифт
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar